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Иммунолог объяснил, почему не стоит увлекаться витаминами

Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит.

Фото : tupa-germania21 ноября 2020, 08:33

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, почему нужно избегать гипервитаминоза, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Пытаясь укрепить иммунитет, люди сейчас в большом количестве скупают и употребляют поливитамины. Однако необходимости в этом нет, если вы и так питаетесь свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, считает Бессмертный.

В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе.

Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно, – отметил врач аллерголог-иммунолог.

По его словам, увлечение витаминными комплексами может привести к гипервитаминозу, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов.


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