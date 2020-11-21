Кто подвержен повторному заражению COVID-19

Иммунолог назвал группу людей с риском.

Повторное заражение коронавирусом возможно, если у человека есть ухудшающие работу иммунной системы заболевания. Об этом рассказал российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает zakon.kz.

По его словам, у переболевших COVID-19 людей иммунитет к заболеванию сохраняется достаточно длительное время. При этом повторное заражение практически невозможно, если у человека нет проблем с иммунитетом, сказал он в интервью "Вечерней Москве".

Болибок рассказал, что люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, а также при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Врач отметил, что подобные случаи "капли в море, доли процента от общего числа переболевших".

При это на данный момент ученые до конца не выяснили, может ли человек переболевший коронавирусом, стать бессимптомным носителем. Иммунолог предположил, что подобная ситуация возможна.

Медик также подчеркнул, что бояться повторного заражения при нормальном здоровье не стоит. Контакт с вирусом после перенесенного заболевания может наоборот улучшить иммунную защиту к вирусу.

Ранее сообщалось, что ученые из Института иммунологии Ла-Хойи в США выяснили, как долго может сохраняться иммунитет у людей, которые переболели COVID-19.

Американские биологи выяснили причину тяжелого течения COVID-19 у курящих людей. Ученые отметили, что инфекция поражает легкие курильщиков в два-три раза сильнее.

Кроме того, российские ученые выяснили, что мужчины на 30% чаще женщин умирают от осложнений, возникающих от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова академик РАН Армаис Камалов

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