В Нур-Султане меняют существующую схему организации дорожного движения

Принятые меры позволили снизить количество ДТП на дорогах столицы.

В Нур-Султане поэтапно меняют существующую схему организации дорожного движения, сообщает zakon.kz.

Данные меры принимают совместно с государственными органами и направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Руководитель столичного полицейского ведомства генерал-майор полиции Ержан Саденов сообщил, что в текущем году, выполнена работа по изменению существующих схем организации движения и внедрены технические средства регулирования дорожным движением.

К примеру, на 23-х нерегулируемых пешеходных переходах и 8-ми перекрестках построены светофоры, обустроено освещение 16-ти пешеходных переходов, установлены дополнительные секции светофоров на 8-ми перекрестках дороги.

Изменения в организацию дорожного движения столицы вносились поэтапно в течении года, в рамках пилотного проекта по опыту зарубежных стран. На сегодняшний день на 19-ти перекрестках запрещены маневры левого поворота и разворота для сокращения конфликтных точек между транспортными потоками, при этом, обустроены безопасные места разворота в качестве альтернативы на 13-ти участках, ведутся работы еще на 2-х участках.

В текущем году на перекрестке улиц Валиханова - Сейфуллина (ТД "Артем", "Магнум") применен первый диагональный пешеходный переход. Особенностью данного типа наземного пешеходного перехода от других, является, временная остановка всего автомобильного трафика на перекрестке и дача возможности всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях и в том числе по диагонали.

Приоритет движению пешеходов над автомобильным движением, создает преимущества диагонального перехода, такие как удобство и безопасность пешеходов. С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 69-ти участках вблизи объектов образования нанесена дорожная разметка в бело-желтой цветовой гамме, на 92-х установлены искусственные дорожные неровности и дорожные знаки на желтом фоне с ограничением максимальной скорости. Возле детских садов на улицах Отырар 8/1 и Желтоксан нанесены зигзагообразные линии дорожной разметки за несколько метров до пешеходного перехода, с целью концентрации внимания водителей.

Также увеличено время промежуточного такта (режимы мигания желтого и зеленого сигналов увеличены с 3-х до 4-5 секунд) на всех светофорах. В результате количество ДТП совершенных на регулируемых перекрестках сократилось на 55%;

Принятые меры позволили снизить количество ДТП на дорогах столицы.

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