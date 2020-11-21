В Семее не без дохода: студентов университета лишили образовательных грантов

Больше 60 грантов, что раздал студентам университет, новое руководство вуза отменило.

В Семее десятки студентов могут не закончить учебный год и остаться без диплома. Их лишили возможности учиться бесплатно. Новое руководство университета имени Шакарима переводит молодежь на коммерческое отделение, хотя у них было право безвозмездного обучения, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Обладателям университетских грантов сообщили, что теперь учиться они будут на общих основаниях.

За победу на олимпиаде моей внучке дали грант от имени университета. А теперь нам говорят, что он недействителен и требуют подписать договор для учебы на коммерческом отделении. Но никто не может ответить, почему ребенка лишили возможности учиться бесплатно, - рассказала бабушка студентки Жумагайша Сагындыкова.

Лишают привилегий даже тех, кто уже год отучился бесплатно. Среди них - Меиргуль Сейсек, мечтающая о профессии школьного педагога. Девушку тоже переводят на платное обучение, которое родителям студентки, оставшимся в пандемию без заработка, теперь не по карману.

Чтобы допустили к рубежному контролю, необходимо оплатить 200 тысяч тенге – это стоимость обучения за 6 месяцев по моей специальности. Тех, кто не принесет деньги, просто отчислят. Говорят, теперь такие правила", - посетовала студентка Меиргуль Сейсек.

Обладатели вузовских грантов – победители республиканских интеллектуальных и спортивных олимпиад. Это молодые люди, которые громко заявили о своих талантах, будучи еще школьниками. Пострадавшие от новых порядков отмечают, что правила обучения изменились с назначением нового ректора.

Больше 60 грантов, что раздал студентам университет, новое руководство вуза отменило. Мне звонят студенты, их родители, которые задают один и тот же вопрос – почему? Но ответа на него у меня, к сожалению, нет", - сказал руководитель офиса ректора госуниверситета им.Шакарима Марат Абдыкаримов.

Между тем исполняющий обязанности проректора университета Касенов сообщил, что нормативные документы по распределению образовательных грантов и скидок на обучение в ближайшее время будут пересмотрены. До этого момента ни один студент не будет отчислен за неуплату.

Мухтар Байжуманов – 4-й за последние полгода ректор университета. Кадровая чехарда в руководстве вуза, по словам его работников, вносит дисбаланс и сумятицу, угрожая расколом в коллективе.

Лишение студентов образовательных грантов – один из способов экономии бюджета в трудные времена. Но когда дело касается руководства вуза, деньги здесь перестают считать. В сентябре этого года казахстанцев поразил роскошный кабинет одного из предыдущих ректоров вуза площадью 250 квадратных метров. В нем был собственный санузел, комнаты отдыха, приемная и переговорная.

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