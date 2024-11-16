Грант в университетах обещал студентам мошенник в Актобе

Мошенник обманул студентов на пять миллионов тенге, обещая им грант в университетах Актобе, сообщает Zakon.kz.

По информации "Мой город", суд №2 Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в мошенничестве.

"В январе 2024 года мужчина распространил ложные сведения о том, что у него есть знакомые в разных сферах и он имеет возможность зачислить в университеты на грант. Войдя в доверие к потерпевшим, он потребовал деньги. После чего обналичил их и перечислил на счет своей матери. В результате троим потерпевшим причинен материальный ущерб в размере пяти миллионов тенге", – говорится в документах суда.

Мужчина признал вину и просил не лишать его свободы. Он полностью возместил потерпевшим причиненный ущерб и они его простили.

Суд признал его виновным и приговорил к ограничению свободы сроком на три года, а также обязал привлечь к принудительному труду по 100 часов в год на весь срок в местах, определяемых местными исполнительными органами.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно о том, что более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане усилиями проекта Alayaq.net.