Владельцы легковушек будут освобождены от оплаты за новую дорогу в Актюбинской области

Представители АО "НК "КазАвтоЖол" подчеркнули, что платность вводится для обеспечения безопасности и постоянного ухода за дорожным покрытием.

В Иргизском и Айтекебийском районах Актюбинской области состоялись первые общественные слушания по вопросу внедрения платности проезда на автодороге Карабутак-Кызылорда, сообщает zakon.kz.

Эта транспортная артерия протяженностью 661 км является частью проекта возрождения Великого Шелкового пути – автодороги "Западный Китай-Западная Европа". Она проходит через 40 населенных пунктов и соединяет южные регионы с северо-западом республики.

Прежде на этой автодороге не было асфальтового покрытия и отсутствовал придорожный сервис, который бы предоставлял условия для отдыха и спасения водителей и пассажиров от летнего зноя и зимних морозов.

Теперь же это комфортабельный асфальтированный путепровод второй и третьей технической категории, на котором в рамках внедрения платности "КазАвтоЖол" намерен создать необходимую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую безопасность движения и цивилизованные условия для ведения малого бизнеса в сфере придорожного сервиса и торговли.

Кроме того, хотелось бы отметить основные преимущества устройств программно-аппаратного комплекса:

1) Повышение безопасности на автодорогах;

2) Повышение качества содержания автодорог;

3) Автоматизация автодорог;

4) Уменьшение ДТП путем контроля скорости ТС;

5) Постоянный контроль за проезжей частью автодорог путем передачи информации в Центр Мониторинга для реагирования;

6) Повышение придорожного сервиса;

7) Повышение интенсивности Транзитных грузоперевозок, что повысит поступления в госбюджет и, как следствие, увеличит размеры выделяемых средств на улучшение жизни каждого гражданина РК.

В ближайшее время на участке дороги Карабутак-Кызылорда планируется в тестовом режиме запустить "открытую" систему взимания платы. Принцип работы системы, а также способы оплаты и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог были разъяснены на общественном слушании.

В частности, было отмечено, что на данном участке в тестовом режиме заработают 7 арок контроля и центр работы с клиентами. Открытось системы подразумевает отсутствие шлагбаумов, что позволит избежать снижения скорости и остановки транспортного потока, а также создания заторов. При этом оплата за проезд будет осуществляться безналичным путем методом предоплаты или оплаты задолженности.

Хорошая новость для владельцев легковых авто: поскольку участок Карабутак-Кызылорда относится к дорогам 2 и 3 категории, плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта.

Кроме того, от оплаты также освобождены специальные автотранспортные средства (противопожарной, аварийно-спасательной и дорожно-патрульной служб, организаций скорой медицинской помощи, военных учреждений), местные пригородные или сельские автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров.

Представители "КазАвтоЖол" также отметили, что введение платности на автодорогах – общемировая практика, которая доказала свою состоятельность и в Казахстане, в частности, на автобане Нур-Султан – Щучинск. Уже 7 лет эта дорога содержится исключительно за счет сборов за проезд, освобождая средства государственного бюджета для реализации других социально значимых целей. При этом, с момента ввода первого платного участка тарифы за проезд не меняются.

Учитывая все преимущества метода платности, руководством страны было принято решение о запуске еще трех платных дорог республиканского значения. В январе 2019 года были запущены платные дороги Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос.

В том же году на основе успешного опыта была принята Госпрограмма инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2020-2025 годы, которая предусматривает внедрение платности на 11 тысячах километрах дорог республиканского значения в течение 4 лет, в том числе на 6 тысячах километров уже в 2021 году.

Практика и время показали: путь из Нур-Султана в Щучинск стал в разы быстрее, комфортнее и безопаснее. Собственная сервисная служба оперативно осуществляет уборку дороги и придорожной инфраструктуры от мусора и снега, следит за состоянием асфальтового покрытия, мостов, столбов освещения, дорожных знаков и разметки, постоянно совершенствует системы безопасности и оповещения водителей об опасности и погодных условиях по пути следования.

Такая же сервисная служба появится на дороге Карабутак-Кызылорда. За счет оплаты за проезд грузовых автомобилей она будет круглосуточно патрулировать участки дорог, оперативно реагировать на дефекты покрытия, оказывать помощь водителям при возникновении технических проблем. Кроме того, будут активно внедряться инновации для обеспечения безопасности дорожного движения и создаваться условия для цивилизованного отдыха путников.

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