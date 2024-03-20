Дорогу затопило талыми водами в Актюбинской области

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предоставил информацию о паводковой ситуации в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 20 марта 2024 года примерно в 6:00 из-за потепления и резкого таяния снега произошло разливание талых вод через проезжую часть автодороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз на 288 км (в 31 км от города Шалкар, третья категория) длиной в 300 м и высотой 20-30 см. На месте установлен трубопровод (диаметр 1,5 м).

В нацкомпании отметили, что идет круглосуточное наблюдение за автодорогой, поставлены предупреждающие знаки.

"В работе задействованы три человека и две единицы техники: одна ДРС и один МТЗ с прицепом. Заранее размещено 650 мешков песка, а также дополнительно закуплено 480 тонн песка. На данный момент движение по автодороге не ограничено". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

О том, что несколько районов Актюбинской области могут уйти под воду, специалисты РГП "Казгидромет" предупреждали еще 13 марта 2024 года. Затем, 19 марта, в Актобе и области из-за угрозы подтопления было объявлено штормовое предупреждение.