Новое постановление санврача. Что изменилось в Нур-Султане

Столичным ТРЦ разрешили работать по субботам.

Главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева подписала постановление о дополнительных мерах по предупреждению распространения Covid-19, сообщает zakon.kz.

Так, жителям столицы запрещено:

- проводить зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные, памятные мероприятия (банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки), в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.;

- организация экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

- посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные и игровые клубы, ночные клубы, детские игровые площадки, зоны и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, караоке, букмекерские конторы и розыгрыши лотерей и т.п.;

Лицам старше 65 лет предписано ограничить передвижение по городу и общественным местам.

Вместе с тем разрешено проводить спортивные тренировки только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров

Также разрешены прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) необходимо строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также в документе говорится о переходе на дистанционную форму работы не менее 70 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих; проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного массового скопления людей.

Городской общественный транспорт (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) работает по графику: в будние и в субботние дни с 6:00 до 23:00 часов и запретом работы в воскресные дни;

Объектам религиозных объединений можно работать в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 58.

ЦОНы продолжают работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 9:00 до 18:00 часов. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов.

Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов без обеда.

Объекты здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь работают в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией посещения школ здоровья не более 5 человек.

При этом частные медицинские центры, стоматологии могут работать строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов.

Образовательные объекты независимо от форм собственности продолжают работу в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ с 1-7 классы, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе. Строго по заявлению родителей, при регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди детей или работников посещающих школы, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.

Дежурные группы в дошкольных организациях независимо от форм собственности работают с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни.

Работа образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 10 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятийи установлением графика работы в будние с 9:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные дни.

Специальные, специализированные организации, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школыинтернатов для одаренных детей функционируют с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Кабинеты коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов.

Также разрешена деятельность субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка».

Можно работать бизнес-центрам, деловым домам, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвокатов, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, и установлением графика работы в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни расположенных в них бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу в субботние и воскресные дни.

Объекты туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при работают при соблюдении заполняемости не более 50%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, могут работать при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 23:00 часов и субботние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, расположенных в них и реализующих продукты питания).

При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, игровых центров, кинотеатров, фудкортов. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер, обеспечить запрет на работу в субботние дни.

Центр семейного отдыха «Ailand», а именно в функционирование театра аниматрониксов «Джунгли» и Океанариума - обеспечив работу по типу галерей, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с запретом проведения театральных представлений, бассейнов без водных аттракционов, также расположенного в ТРЦ «Хан Шатыр» пляжного клуба «SkyBeachClub» в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, с заполняемостью не более 50 % от проектной мощности, с расчетом 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме в будние дни, с запретом работы в выходные и праздничные дни.

Также могут функционировать аттракционы на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00.

Объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) могут работать независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения и на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении, работу на доставку еды и авто-экпресс в штатном режиме.

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу в выходные дни;

организацию работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни.

При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер, обеспечить запрет на работу в субботние дни.

Продовольственные и непродовольственные рынки (на открытом воздухе) работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов.

Сельскохозяйственные, школьные и продовольственные ярмарки «выходного дня» (на открытом воздухе) также работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в выходные дни с 9:00 до 19:00 часов.

Магазины по реализации всех видов непродовольственных и продовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08:00 до 23:00 часов.

Работа санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и др.) осуществляется с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 23:00 часов.

Объекты по реализации цветов также работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме.

Крытые спортивные объекты (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 7.00 до 22.00 часов.

Разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Также могут работать фитнес-центры, фитнес-клубы, спортивно-оздоровительные объекты с задействованием бассейнов (с расчетом 4 м2 на одного посетителя, при обеспечении общей заполняемости не более 50% и 5 м2 зеркала воды на одного человека), строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 23:00 часов и запретом работы по остальным видам услуг (бани, сауны, СПА, массаж и т.п.).

Крытые бассейны работают строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии с обеспечением 4 м2 на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 22:00 часов.

Работа бань, саун с задействованием бассейнов (с расчетом 4 м2 на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости) осуществляется с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 21:00 часов (строго по предварительной записи) и запретом работы по остальным видам услуг (СПА, массаж и т.п.).

Организация работы СПА-центров, СПА-салонов с задействованием бассейнов (строго по предварительной записи) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 м2 на одного посетителя, а также массажных центров и кабинетов (строго по предварительной записи) с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08:00 до 22:00 часов.

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2на 1 посетителя)работают независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 часов.

Автомойки, объекты по ремонту авто- и бытовой техники, шиномонтажные станции могут работать с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме.

Производственные предприятия всех видов деятельности работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в будние дни с 8:00 до 21:00 часов, за исключением объектов с непрерывным производственным циклом, для которых установлен собственный режим работы.

Объекты по оказанию услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды и т.п.) должны минимизировать скопление, а также длительный и тесный контакт, работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме.

Объекты сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники (по предварительной записи) - с обеспечением соблюдения усиленного санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме.

Объекты по оказанию ритуальных услуг - также работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы.

Вместе с тем сохраняется запрет на работу развлекательных учреждений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батутов, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.).

Также запрещена работа:

- фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения;

- сдача в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города;

- проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний и др.;

- выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

- проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан.

Постановление вступает в силу с 24 ноября 2020 года.

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