Расходование бюджетных средств на цифровизацию рассмотрели на площадке "Nur Otan"

Качество оказания государственных услуг обсудили на площадке одноименной комиссии при партии "Nur Otan".

Эффективность расходования бюджетных средств госорганами на цифровизацию рассмотрели на площадке "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Качество оказания государственных услуг обсудили на площадке одноименной комиссии при партии "Nur Otan". Нуротановцы отмечают, что по линии госкорпорации "Правительство для граждан" портал egov.kz функционирует более чем удовлетворительно, однако зачастую сбои портала "Электронное правительство" происходят по вине государственных органов.

По словам председателя Комиссии, депутата Мажилиса Майры Айсиной, за этот год зафиксированы нарушения в работе информационных систем различных госорганов, что в свою очередь приводит к невозможности получить ту либо иную справку на egov.kz. И в данном случае ответственность лежит не на госкорпорации, считают члены Комиссии.

Отдельно участники заседания акцентировали внимание на том, кому именно госорганы поручают создание IT-систем. К примеру, согласно Закона "Об информатизации", информационная архитектура должна быть у всех министерств одинаковая, а единым разработчиком должно выступать АО "Национальные информационные технологии".

Почему заказываете на стороне, значит есть вероятность коррупционной составляющей? Заказывать нужно у "НИТ"-а, пусть дадут цифры, сколько для информационной системы потолок, а то, кто сколько хочет, столько и просит. К примеру, акиматы если взять, кому-то 100 млн., а кому-то 1 млрд. тенге, - сказала Майра Айсина.

Аналогичная ситуация со средствами на обеспечение функционирования информационных систем и по центральным госорганам. Бюджетных денег выделяется более чем достаточно, но количество сбоев информационных систем, к сожалению, не уменьшается.

Однако не только проблемные вопросы обсуждали на заседании партийной комиссии "Оказание государственных услуг".

Так, вице-министр цифрового развития Абылайхан Оспанов отметил, что за 10 месяцев т.г. в ЦОНах было оказано 14,3 млн. госуслуг, а на платформе egov.kz более 30 млн., что свидетельствует о постепенном росте цифровой грамотности населения. Кроме того, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения послужили дополнительным стимулом для граждан пользоваться госуслугами в режиме онлайн.

Здесь правда возникла другая проблема, это работа контакт-центра 1414. Из-за карантина многократно возросла нагрузка, была нехватка операторов. Число звонков в день увеличилось с 5 до 50 тысяч. Поэтому мы оперативно привлекли почти 2 тыс. сотрудников госкорпорации, чтобы они тоже обслуживали граждан, - сообщил Абылайхан Оспанов.

Подводя итоги заседания, члены партийной комиссии рекомендовали Агентству РК по противодействию коррупции и Агентству РК по делам государственной службы тщательно проверить, как различные ведомства расходуют деньги на создание и поддержание собственных информационных систем чтобы впредь не допускать технических сбоев.

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