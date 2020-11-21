В аптеках ВКО продавали наркотические препараты без лицензии

Правонарушители привлечены к адмответственности.

В Восточно-Казахстанской области во время республиканского оперативно – профилактического мероприятия "Дәрмек" полицейские выявили ряд правонарушений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, передает zakon.kz.

Так, в городах Усть-Каменогорск, Семей, Риддер и Кокпектинском районе при проверке предприятий использующих в своей деятельности прекурсоры выявлены нарушения технической укрепленности. Руководители привлечены к административной ответственности по ст. 427 КРК об АП "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров".

Фармацевт одной из аптек в г.Семей реализовала кодеиносодержащие лекарственные препараты без рецепта - привлечена к административной ответственности за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов (ст. 426 КРК об АП). Так же в Семее руководитель одной из организаций разрешил сотрудникам осуществлять деятельность связанную с реализацией прекурсоров с просроченной лицензией - руководителю грозит штраф в сумме более 400 000 тенге (ст. 464 КРК об АП), - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Кроме того, двое жителей Усть-Каменогорска незаконно продавали кодеиносодержащие лекарственные препараты, за что привлечены к административной ответственности по ст. 424 КРК обАП.

Всего за 5 дней операции выявлено 15 уголовных наркоправонарушений, из них 5 фактов сбыта, один факт хранения в особо-крупном размере по 296 ч.4 УК РК и 9 уголовных проступков по ст. 296 УК РК.

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