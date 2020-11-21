Женщина выдумала рак и собрала 25,5 млн тенге "на лечение"

Все пожертвования были возвращены в прошлом году после того, как были выдвинуты обвинения.

42-летняя Николь Элкаббас организовала онлайн сбор средств на лечение рака яичников, которого у нее не было, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Полиция начала расследование после появившихся подозрений в мошенничестве. Женщина не признала себя виновной.

Сбор средств начался в феврале 2017 года. В описании GoFundMe говорилось, что у нее есть всего несколько недель для проведения сложной операции в Испании. Дорогостоящий препарат мог "улучшить ее состояние". Компания по сбору средств была сопровождена фотографией женщины на больничной койке.

Однако следователи выяснили, что фото было сделано во время лечения желчного пузыря.

Сообщается, что полученные деньги она потратила на путешествия, азартные игры и прочие развлечения.

Администрация GoFundMe заявила, что все пожертвования были возвращены в прошлом году после того, как были выдвинуты обвинения.

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