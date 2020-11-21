Газовый баллон взорвался в кафе столицы: погибла девушка

В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении.

В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает zakon.kz.

​21 ноября 2020 года в 12:25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС г. Нур-Султан поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже переоборудованном под кафе, - сообщил Талгат Уали.

Пожарные по прибытию установили, что внутри дома находятся девушка и 15 газовых баллонов.

В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. По предварительным данным, девушка осталась под завалами и скончалась на месте происшествия, - добавил Талгат Уали.

По информации МЧС, также врачами скорой медицинской помощи осматриваются 19 человек.

Пожар ликвидирован в 12.58 часов на площади 20 кв.м.

На месте работают силы и средства ДЧС г. Нур-Султан, Центра медицины катастроф в количестве 34 спасателей и 10 единиц техники.

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