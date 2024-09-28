В кафе Астаны взорвался газовый баллон: пострадали шесть человек

В Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Их передали сотрудникам скорой помощи:

"Инцидент произошел на улице Акыртас. После взрыва начался пожар на площади 15 кв.м. Площадь обрушения составила около 60 кв.м".

Пожар ликвидирован. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте ЧП. Кроме того из кафе вынесли еще четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров.





24 сентября 2024 года взрыв предотвратили во время пожара в Караганде. Сотрудники МЧС вынесли из горящего частного дома пять газовых баллонов.