Как военнослужащих готовят к миротворческой миссии в Ливане

Главная миссия – патрулирование 16-километрового участка ливано-израильской границы.

120 казахстанских военнослужащих в течение полугода будут нести службу в Ливане в составе миротворческой миссии ООН. Это уже 5-я по счету рота солдат, которая отправится в ближневосточную страну. Съемочная группа Первого канала "Евразия" стала свидетелем того, как миротворцы готовятся к предстоящей операции, передает zakon.kz.

Главная миссия – патрулирование 16-километрового участка ливано-израильской границы. Военнослужащие будут служить на блокпостах, охранять и усиливать военные базы". И хотя сейчас на ливано-израильской границе относительно спокойно, в любой момент военный конфликт между 2-мя странами может возобновиться. Наши солдаты находятся в самом очаге, где все еще решается самый острый вопрос – чья это земля.

Населенный пункт Шебаа, который является спорной территорией между Ливаном и Израилем, и Ливаном. В Ливане казахстанские миротворцы несут службу с 2018 года. За это время там уже побывали 4 состава, сейчас готовят 5-й. Обучают солдат опытные инструкторы, которые уже выполнили свой воинский долг. В 1-ю очередь, они учат дипломатии.

Надо всегда улыбаться и приветствовать людей, быть всегда дружелюбными. Нам необходимо завоевать их сердца и умы для проведения миссии, - поделился инструктор учебной роты Арман Казбеков.

И все же миссия остается очень опасной. И все же желающих поехать в Ливан очень много, на 1 место претендуют более полусотни военнослужащих со всей страны. Отбирают лучших из лучших.

Родные и близкие относятся к моему решению с пониманием. Они знают, что я военнослужащий и обязан выполнить возложенный на меня долг. Поэтому никто меня не отговаривал. У меня жена и дочь, ей всего годик. Буду сильно скучать по ним, и я обязательно вернусь, рассказал сержант миротворческой роты Жаксыбек Шыныкулов.

Стрелять можно, только если есть прямая угроза. Умение не реагировать на провокации и держать себя в руках оттачивается на психологических тренингах. В условиях коронавирусной пандемии отправка и возвращение военнослужащих проходят в 2 этапа.

То есть первые 60 человек возвращаются на родину с Ливана, их заменяют вновь прибывшие военнослужащие. 2-й этап происходит точно так же. При возвращении на Родину военнослужащие отправляются на карантин на 2 недели, - сказал командир сводной миротворческой роты Данияр Шарипов.

Ливан - уже 3-я по счету страна, куда отправляются наши миротворцы. Ранее они побывали в Таджикистане и Ираке. Кроме этого, офицеры-наблюдатели из Казахстана сейчас находятся в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре. Ожидается, что 5-й состав казахстанских миротворцев отправится в Ливан в феврале будущего года.

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