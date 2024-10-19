Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно о новых жертвах израильских бомбардировок в Ливане

Стало известно о новых жертвах израильских бомбардировок в Ливане, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 23:44 Фото: pixabay
Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комиссию по чрезвычайным ситуациям временного правительства Ливана.

"В течении последних 24 часов была зарегистрирована гибель 30 граждан и 135 получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, израильская авиация за сутки нанесла 82 удара в разных районах Ливана. Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.

Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном распространении холеры в Ливане.

Читайте также

в Германии мужчина напал с ножом на прохожих
В Германии мужчина напал с ножом на прохожих и ранил несколько человек
Книгу вернули в библиотеку спустя 113 лет
Книгу, взятую перед Первой мировой войной, вернули в английскую библиотеку спустя 113 лет
Британских заключенных массово выпускают из-за переполненности тюрем
Заключенных Британии массово выпускают досрочно из-за переполненности тюрем
Елена Беляева
Израиль Ливан Израиль и Палестина 2024 год Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: