Стало известно о новых жертвах израильских бомбардировок в Ливане

Жертвами израильских бомбардировок Ливана за последние сутки стали 30 человек, 135 ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комиссию по чрезвычайным ситуациям временного правительства Ливана.

"В течении последних 24 часов была зарегистрирована гибель 30 граждан и 135 получили ранения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, израильская авиация за сутки нанесла 82 удара в разных районах Ливана. Всего с октября прошлого года израильская авиация реализовала 10 415 ударов на территории Ливана.

Всего количество погибших в результате израильской агрессии против Ливана с октября прошлого года возросло до 2 448, ранения получили 11 471 граждан.

Ранее ВОЗ предупредила о возможном распространении холеры в Ливане.