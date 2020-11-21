Последствия взрыва в кафе в Нур-Султане сняли на видео

По предварительным данным, девушка осталась под завалами и скончалась на месте происшествия.

В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе. МЧС предоставило видео с последствиями взрыва, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как пожарные работают в завалах. Там же находятся сотрудники скорой и полиции.

Носилки сюда, - говорит один из пожарных.

Вызов на пульт ДЧС поступил в 12:25. Произошел взрыв газового баллона в коттедже переоборудованном под кафе, - сообщил Талгат Уали.

Пожарные по прибытию установили, что внутри дома находились девушка и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. По предварительным данным, девушка осталась под завалами и скончалась на месте происшествия.

Медики осматривают 19 человек. Пожар был ликвидирован в 12:58 на площади 20 квадратных метров.

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