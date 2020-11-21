Из-за взрыва в столичном кафе пострадали 33 человека
Они доставлены в больницы.
Фото : МЧС21 ноября 2020, 14:59
В результате взрыва в кафе в районе Чубары в городские больницы доставлены 33 пострадавших с различными травмами и степенью тяжести, передает zakon.kz.
Все они ещё проходит дообследования и лечение. Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме профильными специалистами, медицинским персоналом. Сейчас на месте дежурит 3 бригады скорой помощи. Всего было задействовано 22 бригады службы "103", сообщили в управлении здравоохранения.
Там отметили, что подробная информация по пострадавшим будет известна после дообследования специалистами.
Как сообщалось, в Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе, погибла девушка.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048451-f856cbd0e44c9bedcf93bef0726c688e
Сейчас читают