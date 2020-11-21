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Из-за взрыва в столичном кафе пострадали 33 человека

Они доставлены в больницы.

Фото : МЧС21 ноября 2020, 14:59

В результате взрыва в кафе в районе Чубары в городские больницы доставлены 33 пострадавших с различными травмами и степенью тяжести, передает zakon.kz.

Все они ещё проходит дообследования и лечение. Вся медицинская помощь оказывается в полном объёме профильными специалистами, медицинским персоналом. Сейчас на месте дежурит 3 бригады скорой помощи. Всего было задействовано 22 бригады службы "103", сообщили в управлении здравоохранения.

Там отметили, что подробная информация по пострадавшим будет известна после дообследования специалистами.

Как сообщалось, в Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе, погибла девушка.


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