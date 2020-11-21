Окровавленного краснокнижного лебедя нашли во дворе Алматы

Вероятно, лебедь не смог лететь дальше из-за холода.

Жители Алматы сообщили о находке краснокнижного лебедя в одном из микрорайонов города, передает zakon.kz.

Пользовательница Facebook Гука Меиржан сообщила, что птица упала в 1 микрорайоне около 59 дома. Она предположила, что лебедь не смог лететь дальше из-за холода.

Позже выяснилось, что лебедь погиб.

Судя по фотографии, это лебедь-шипун. Они распространены на территории Евразии и мигрирующие на побережье Каспийского и Средиземного морей в зимний период.

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