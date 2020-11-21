В Костанайской области продлили жесткие карантинные меры

Ограничения продлили до 30 ноября 2020 года.

Главный государственный санитарный врача Костанайской области внес изменения и дополнения в постановление от 5 ноября 2020 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер", передает zakon.kz.

Так, говорится, постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 30 ноября 2020 года.

В прежней редакции, ограничения действовали до 23 ноября 2020 года.

Напомним, постановлением введены следующие меры.

В Костанай установлены санитарные посты по периметру города, а также в районе автопереходов через государственную границу РК на территории области. Также посты установили в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составляет более 10 случаев.

При этом прибывающие в Казахстан проходят через пункты пропуска через госграницу РК на автопереходах в следующем порядке:

- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей;

- водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование и следуют далее по маршруту;

- водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории Республики Казахстан проходят термометрию, анкетирование и предъявляют Справку. При отсутствии Справки граждане РК проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, продолжают следовать по маршруту до места назначения.

При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом санитарно-эпидемиологической службы, прикомандированным к санитарно-карантинному пункту на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в областной Департамент санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутному листу, указанному в анкете.

Специалист санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранении и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19.

Также сокращен объема и периодичности железнодорожных перевозок (по согласованию с АО «Қазақстан темір жолы»);

Также говорится, что прибывающих в Казахстан пассажиры международных авиасообщений, не являющиеся гражданами РК должны иметь при себе справки ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи).

Введен запрет допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета).

Ограничено передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, департамента госдоходов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, телекоммуникаций и связи, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, ограничено передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.).

Введен запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

Запрещена деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор.

Также запрещена:

- деятельности фудкортов, банкетных залов;

- деятельности аквапарков, термопарков;

Приостановлена деятельность: религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев, театров.

Запрещено передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси).

Общественный городской транспорт работает с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов, с приостановлением в выходные и праздничные дни, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа.

Запрещено передвижения такси с 22:00 часов до 06:00 часов, обязательное ношение масок водителям и пассажирам такси.

Также введены ограничения по передвижению по территории области:

- запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию (-и) г. Костанай, г. Рудный, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении; при этом, разрешить беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением прибытия в областной центр и г. Рудный.

Разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные блокпосты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц указанных в подпункте 7 пункта 2;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города.

Обеспечить контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19.

Обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков: кашель, температура, отдышка) вызов скорой помощи по телефону «103».

Предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, защитную маску и обеспечить дистанцирование.

Вместе с тем разрешена деятельности торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 20:00 часов.

При этом работу объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в выходные и праздничные дни - приостановить.

Разрешена деятельности парикмахерских, СПА-центров, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи, из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 08:00 часов до 19:00 часов, в воскресные дни - приостановить.

Разрешена работа общественных бань, саун без работы бассейнов (из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 19:00 часов (строго по предварительной записи), в выходные дни - приостановить.

Также разрешена деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы не более 15 человек); детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи, соблюдении требований ПГГСВ РК № 57.

Но нельзя работать детским секциям, кружкам, факультативам.

Разрешена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы в будние дни с 08:00 до 19:00 часов, в выходные и праздничные дни- приостановить.

Запрещена работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие), за исключением проведения спортивных мероприятий изложенных в подпунктах 44), 45), 46) настоящего пункта;

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80%.

Кроме того, разрешено посещение парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Разрешено работать продовольственным магазинам, в том числе минимаркетам, супермаркетам, гипермаркетам с 08:00 часов до 21:00 часов, аптекам - без ограничений.

Разрешено работа объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 21:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в остальное время, а также в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку.

Также можно работать объектам общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 21:00 часов, работа на вынос и доставку до 22-00, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку.

Разрешена работа объектов общественного питания загородного придорожного сервиса только на вынос и доставку без ограничений по времени; промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства; государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований ПГГСВ РК № 57. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

Также могут работать объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, ателье и другие, с установлением режима работы с 9-00 до 21:00 часов.

Кроме того, разрешено функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; объектов медико - социальной сферы перевести в режим карантина (объекты для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, дома ребенка, детские дома, центры социальной реабилитации, учебные заведения для детей инвалидов и другие).

Вместе с тем запрещена деятельность бассейнов; организация экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

Разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 58 и 63.

Можно работать аттракционам на открытом воздухе, за исключением сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.); а также индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе).

Разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований ПГГСВ РК № 57 с одновременным скоплением не более 100 человек.

Продовольственные и непродовольственные рынки работают с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 17:00 часов, запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в выходные и праздничные дни.

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Как отмечается, обязательно ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

- детей в возрасте до пяти лет;

- в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции;

- лиц, имеющих медицинские противопоказания;

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