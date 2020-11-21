В ЗКО усилили карантинные меры

Ограничение передвижения по территории населенных пунктов - с 23:00 до 06:00.

Главгоссанврач ЗКО подписал постановление об усилении карантинных мер в регионе, передает zakon.kz.

Таким образом в ЗКО установлены следующие ограничения.

- Ограничение передвижения по территории населенных пунктов ЗКО с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи;

- Запретить проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий;

- Приостановить деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок;

- Запретить выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

- Ограничить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц;

- В общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

- Перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на «дистанционную» форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; На «дистанционную» форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме.

- организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОН), в том числе спецЦОНов с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов)

в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0;

- организацию работы зданий государственных доходов в центрах государственных услуг с ограничением по времени в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов (с перерывом на обед). Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Уральск), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

- разрешение функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

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