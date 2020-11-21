Путин назвал главные риски для мира
Также он заявил, что роль Группы двадцати - не допустить реализации этих рисков.
Фото : пресс-служба Кремля21 ноября 2020, 19:59
Президент России Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20) назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".
Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности. Роль двадцатки здесь состоит в том, чтобы этого не допустить, - заявил Путин.
Он отметил, что уже миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов из-за коронавируса.
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