Ватикан начал расследование из-за "лайка" Папы

В ходе расследования предстоит выяснить обстоятельства появления “лайка” под откровенной фотографией модели бразильского происхождения.

Ватикан начал внутреннее расследование после того, как официальный аккаунт папы римского Франциска поставил лайк под откровенным фото бразильской модели Натальи Гариботто, передает zakon.kz со ссылкой на Catholic News Agency.

Святой престол уже обратился за разъяснениями к руководству Instagram. Ватикан исключает, что лайк мог поставить сам понтифик, - говорит источник близкий к понтифику.

Гариботто в начале октября разместила в своем инстаграме с 2,4 млн подписчиков снимок, на котором она в откровенной одежде, похожей на школьную форму. В посте она написала, что может научить нескольким вещам, и добавила смайлик с ехидным дьяволом.

На лайк Франциска 13 ноября обратило внимание Католическое новостное агентство (CNA), на следующий день он уже пропал. Компания COYCo, на которую работает Гариботто, заявила, что “получила официальное благословение от папы”. Сама модель пошутила, что попадет в рай.

У инстаграма Франциска 7,4 млн подписчиков, а в Twitter за папой следят 18,8 млн пользователей. Его профили ведут специалисты по соцсетям, а сам понтифик лишь иногда предлагает темы для постов и одобряет другие.

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