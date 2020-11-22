Аким Актюбинской области поднял вопрос возможного закрытия свинофермы

Уразалин отреагировал на жалобы местных жителей.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отреагировал на жалобы жителей Бестамака на местную свиноферму, передает zakon.kz.

Согласно информации издания "Мой город", ранее местные жители сетовали на вонь и грязь предприятия. Также они сняли на видео, как на окраины села в траншеи и рядом вывозят отходы после забоя свиней, и также сплавляют нечистоты по трубе в реку Илек.

На место выехали экологи, работники санэпидконтроля, акимата Алгинского района. Была создана комиссия, куда вошли и жители села, началась проверка.

Глава региона встретился с членами инициативной группы из числа жителей Бестамака.

Жители рассказали, что их беспокоит. Я их внимательно выслушал, дал задание соответствующим органам в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. Мы народ, который привык какую бы то ни было проблему решать разумным путем. Здесь тоже надо все взвесить и прийти к единому мнению. Есть две проблемы: утилизация отходов, которая наносит вред окружающей среде, выплаты компенсации и ответственность перед законом. Этим должны заниматься правоохранительные органы, я дал поручение. Второе – с учетом мнения большинства по итогам проверки перед руководством ТОО "Парижская коммуна" надо поставить вопрос о смене направления деятельности своего хозяйства, либо его закрытии. Специалисты занимаются уточнением сроков решения этих вопросов. Ситуация находится под моим личным контролем, члены комиссии ежедневно докладывают мне о ситуации, - заявил аким.

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