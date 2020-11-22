Аким Актюбинской области поднял вопрос возможного закрытия свинофермы
Уразалин отреагировал на жалобы местных жителей.
Фото : Facebook22 ноября 2020, 00:16
Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отреагировал на жалобы жителей Бестамака на местную свиноферму, передает zakon.kz.
Согласно информации издания "Мой город", ранее местные жители сетовали на вонь и грязь предприятия. Также они сняли на видео, как на окраины села в траншеи и рядом вывозят отходы после забоя свиней, и также сплавляют нечистоты по трубе в реку Илек.
На место выехали экологи, работники санэпидконтроля, акимата Алгинского района. Была создана комиссия, куда вошли и жители села, началась проверка.
Глава региона встретился с членами инициативной группы из числа жителей Бестамака.
Жители рассказали, что их беспокоит. Я их внимательно выслушал, дал задание соответствующим органам в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. Мы народ, который привык какую бы то ни было проблему решать разумным путем. Здесь тоже надо все взвесить и прийти к единому мнению. Есть две проблемы: утилизация отходов, которая наносит вред окружающей среде, выплаты компенсации и ответственность перед законом. Этим должны заниматься правоохранительные органы, я дал поручение. Второе – с учетом мнения большинства по итогам проверки перед руководством ТОО "Парижская коммуна" надо поставить вопрос о смене направления деятельности своего хозяйства, либо его закрытии. Специалисты занимаются уточнением сроков решения этих вопросов. Ситуация находится под моим личным контролем, члены комиссии ежедневно докладывают мне о ситуации, - заявил аким.
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