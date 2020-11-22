Горячие новости
Читайте также

Аким Актюбинской области поднял вопрос возможного закрытия свинофермы

Уразалин отреагировал на жалобы местных жителей.

Фото : Facebook22 ноября 2020, 00:16

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отреагировал на жалобы жителей Бестамака на местную свиноферму, передает zakon.kz.

Согласно информации издания "Мой город", ранее местные жители сетовали на вонь и грязь предприятия. Также они сняли на видео, как на окраины села в траншеи и рядом вывозят отходы после забоя свиней, и также сплавляют нечистоты по трубе в реку Илек.

На место выехали экологи, работники санэпидконтроля, акимата Алгинского района. Была создана комиссия, куда вошли и жители села, началась проверка.

Глава региона встретился с членами инициативной группы из числа жителей Бестамака.

Жители рассказали, что их беспокоит. Я их внимательно выслушал, дал задание соответствующим органам в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. Мы народ, который привык какую бы то ни было проблему решать разумным путем. Здесь тоже надо все взвесить и прийти к единому мнению. Есть две проблемы: утилизация отходов, которая наносит вред окружающей среде, выплаты компенсации и ответственность перед законом. Этим должны заниматься правоохранительные органы, я дал поручение. Второе – с учетом мнения большинства по итогам проверки перед руководством ТОО "Парижская коммуна" надо поставить вопрос о смене направления деятельности своего хозяйства, либо его закрытии. Специалисты занимаются уточнением сроков решения этих вопросов. Ситуация находится под моим личным контролем, члены комиссии ежедневно докладывают мне о ситуации, - заявил аким.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты