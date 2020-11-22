Евросоюз осудил действия властей США

После 20-летнего перерыва в США казнили восемь человек.

Европейский союз осудил возобновление смертных казней в США, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.ru.

После принятого в июле решения администрация США возобновить после почти двадцатилетней паузы смертную казнь на федеральном уровне восемь заключенных, приговоренных к смерти, были казнены, а еще шесть должны быть казнены в декабре и январе, - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Евросоюз напомнил, что решительно и недвусмысленно осуждает смертную казнь и призывает США прекратить казни.

В заявлении говорится, что казни на федеральном уровне противоречат сокращению казней в отдельных штатах и глобальному положению дел.

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