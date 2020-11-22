Главы правительств Казахстана и Узбекистана встретились в Туркестане

Мамин ознакомил Арипова с новыми объектами социальной, спортивной, транспортной и туристической инфраструктуры города.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин и Премьер-Министр РУ Абдулла Арипов провели встречу в городе Туркестан, сообщает zakon.kz.

Главы Правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного, сельскохозяйственного, водно-энергетического, транспортно-логистического, таможенного сотрудничества, а также промышленной кооперации и межрегионального взаимодействия.

Особое внимание уделено реализации Плана практических мер по расширению и углублению сотрудничества между РК и РУ на 2020-2022 гг., вопросам создания региональной товаропроводящей системы, Международного центра торгово-экономического сотрудничества на казахстанско-узбекской границе, модернизации приграничных пунктов пропуска и др.

Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в центральноазиатском регионе. По итогам 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 21,2% до $4,5 млрд. Стороны намерены нарастить товарооборот, доведя его до $10 млрд.

Главы правительств приняли участие в церемонии открытия в г. Туркестан казахстанско-узбекского совместного предприятия по производству текстильных изделий "Turkistan Textile".

Швейная фабрика размещена на площади 2 га в индустриальной зоне "Turkistan". Объем инвестиций – 700 млн тг. Проектная мощность производства – 13 тыс. текстильных изделий в месяц. Предприятие позволит создать свыше 1 тыс. новых рабочих мест для женщин, в том числе с особыми потребностями.

Мамин ознакомил Арипова с новыми объектами социальной, спортивной, транспортной и туристической инфраструктуры города Туркестан – международным аэропортом, конгресс-холлом, центром "Ұлы Дала Елі", стадионом "Туркестан Арена", Дворцом школьников, гостиницей "Rixos Turkestan", а также ходом строительства многофункционального туристического комплекса "Караван-сарай" и мечети на 5 тыс. мест.

Главы правительств посетили мавзолей Х.А. Яссауи, культурно-исторический музей "Азрет-Султан" и возложили цветы к памятнику Абая.

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