23 человека госпитализированы: Уголовное дело возбудили по факту взрыва в столичном кафе

Пострадавшие находятся в горбольницах с термическими ожогами различной степени.

По информации управления общественного здравоохранения Нур-Султана, в настоящее время в больнице находятся 23 пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе, сообщает zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что накануне на месте происшествия работали 24 бригады скорой медицинской помощи, сотрудники экстренных служб. Пострадавших оказалось 35 человек, всех их доставили в городские стационары.

После обследований медицинскими специалистами 23 человека были госпитализированы, 11 пострадавших с незначительными травмами отправлены на амбулаторное лечение, − информировали в УОЗ.

Пострадавшие находятся в многопрофильных горбольницах №№ 1, 2 с термическими ожогами различной степени, отравлением угарным газом средней степени тяжести. Остальные пациенты с политравмами и сотрясением головного мозга доставлены в профильные отделения больниц.

Напомним, трагедия произошла накануне днем. Взрыв газового баллона был такой силы, что дом, в котором находилось заведение, сравнялся с землей.

Не обошлось, к сожалению, без жертв. Одна из раненых скончалась по дороге в больницу. Травмы, полученные под завалами, оказались несовместимы с жизнью.

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