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В Кыргызстане проходит марш против проекта новой Конституции

Активисты призывают не менять Основной закон страны и не превращать Кыргызстан в ханство.

Фото : 24.kg22 ноября 2020, 13:37

В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.

Гражданское движение "Баштан Башта" призвало кыргызстанцев выйти на мирный марш против внесения изменений в конституцию 22 ноября в 12:00. Протестующие планируют протий от железнодорожного вокзала на пересечении улицы Линейной и бульвара Эркиндик до площади Ала-Тоо.

Мы наблюдали за стремительным развитием событий с начала октября и наше молчание и бездействие вылилось в проект новой конституции, которая предлагает смену формы правления, ограничивает свободу слова, пропагандирует ксенофобию. Более того, депутаты 6го созыва, полномочия которых по закону закончились еще в октябре предлагают провести референдум о поправках вместе с президентскими выборами 10 января 2021 года, — писали организаторы марша.

Также всех участников марша попросили соблюдать дистанцию и быть в масках.

17 ноября на общественное обсуждение был вынесен проект новой Конституции Кыргызстана, значительно расширяющий полномочия президента, а также запрещающий публикацию информации в СМИ, которая может нанести вред "нравственности и культуре народа". Инициаторами изменений в Конституцию выступили сразу 80 депутатов Жогорку Кенеша, но их авторство приписывают Бектуру Зулпиеву, которого многие называют юристом бывшего президента Кыргызстана Бакиева.


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