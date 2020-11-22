Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки.

До конца года новый маслозавод сдадут в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области завершается строительство крупного завода по производству растительного масла ТОО "Бота-2015". Современный завод в г.Макинск Буландынского района обеспечит переработку масличных культур и уже в переработанном виде готовая продукция будет экспортироваться на соседние рынки. По плану объект будет сдан до конца года, сообщает управление внутренней политики.

Как отметили на предприятии, завод будет перерабатывать 600 тонн сырья в сутки. Стоимость проекта составляет 4,2 млрд тенге. В настоящее время здесь полным ходом идут строительные работы. Уже доставлено оборудование, завершаются монтажные работы на складах. В проекте задействована и железная дорога. У предприятия есть собственные вагоны для перевозки продукции. И самое главное – производственная площадка завода не выбирает сырье и цена готового продукта будет разумной.

Электричество будет гораздо ниже в цене. Мы сразу от поставщика его будем получать. Это, естественно, отразится на себестоимости продукции. Цена в конечном итоге, я думаю, будет гораздо ниже, чем рыночная, - отметил директор предприятия Василий Боревич.

Новый завод – это еще и безотходное производство. Оставшиеся отходы будут проданы на корм. С открытием же самого предприятия будут трудоустроены 30 местных жителей.

По информации управления сельского хозяйства, на сегодня произведено 20 тысяч тонн растительного масла. Рост составляет 16%. В целом загруженность составляет порядка 60%. Это хорошие показатели.

К слову, в регионе наблюдается рост перерабатывающей промышленности. С начала года только продуктов питания здесь произведено на 83 миллиарда тенге, а это на 10% больше, чем в прошлом году.

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