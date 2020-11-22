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В Алматы на одном из перекрестков частично ограничат движение автотранспорта

Временные ограничения вводятся для плановой замены магистральных трубопроводов.

Фото : zakon.kz.22 ноября 2020, 15:35

В Алматы на одном из перекрестков частично ограничат движение автотранспорта, сообщает zakon.kz.

С 8-ми часов 23 ноября до 8-ми часов 3 декабря 2020 года будет частично закрыт проезд для автотранспорта на пересечении улиц Толе би и Утеген батыра.

Временные ограничения вводятся для плановой замены магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей части этого сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка, - говорится в сообщении управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.


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