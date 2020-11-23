В Казахстане появился новый мобильный оператор – Jýsan Mobile

Jýsan Mobile интегрирована с сервисами банка.

Jýsan Bank запустил мобильную связь Jýsan Mobile на базе сети Tele2/ALTEL. Новая связь доступна по всему Казахстану и сделает использование услуг и сервисов Jýsan Bank еще выгодней.

Запуск виртуального оператора Jýsan Mobile стал большим шагом вперед в развитии нашей экосистемы Jýsan, и предоставляет новые выгоды для наших клиентов, – говорит Айбек Кайып, председатель правления Jýsan Bank. – Активные клиенты банка фактически смогут получить бесплатные услуги мобильной связи и дополнительные бонусы, которые можно использовать внутри экосистемы – в мобильном приложении, интернет-банкинге и маркетплейсе Jmart.

Jýsan Mobile интегрирована с сервисами банка – в едином приложении Jýsan можно управлять финансами и связью, купить страховку и акции, товары в маркетплейсе Jmart.

Бонусы

Каждому новому абоненту Jýsan Mobile дает бесплатный месяц тарифного плана.

Если безналичные платежи по карте Jýsan Bank составят более 50 тыс. тенге в месяц, услуги мобильной связи в следующем месяце будут предоставлены совершенно бесплатно.

При пополнении баланса Jýsan Mobile через приложение Jýsan, банк вернет 15% от суммы на бонусный счет.

Тарифы

Для всех абонентов Jýsan Mobile действует единый тарифный план стоимостью 3 300 тенге сроком на 30 дней. Тариф позволяет бесплатно обменивать доступные минуты, трафик и SMS между собой.

Абоненты, подключенные к тарифному плану, получают безлимитные звонки внутри сети Jýsan Mobile и доступ в WhatsApp.

Подробнее с тарифами и услугами можно ознакомиться на сайте.

Как подключить?

Чтобы стать абонентом Jýsan Mobile, достаточно установить мобильное приложение Jýsan и заказать в нем платежную карту Jýsan Pay. Курьер доставит платежную и сим-карту по указанному адресу. Сим-карту необходимо активировать в приложении Jýsan, следуя простым инструкциям интерактивного чат-бота. Выпуск, доставка и два года обслуживания карты осуществляются совершенно бесплатно.

При активации сим-карты можно выбрать новый, либо перенести имеющийся номер мобильного телефона другого оператора в сеть Jýsan Mobile.

Действующие держатели карт Jýsan Bank могут самостоятельно получить сим-карту в филиале банка и активировать ее в приложении.

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