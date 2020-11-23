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Онколог назвал вызывающие рак продукты

По его словам, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами продукты повышают риск развития заболевания.

Фото : Depositphotos23 ноября 2020, 08:30

Онколог-хирург назвал вызывающие рак продукты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин поделился в беседе с "Пятым каналом".

По его словам, загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами продукты повышают риск развития заболевания. Он пояснил, что они пагубно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Врач также посоветовал полностью исключить из рациона алкогольные напитки, так как их употребление может увеличить риск развития некоторых видов рака.

Кроме того, Мяснянкин призвал обращать внимание на способ приготовления пищи, так как это может являться главной проблемой. В частности, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Специалист отметил, что, если масло используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться.


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