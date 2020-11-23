Почти миллион человек в Китае привили непроверенной вакциной от коронавируса

СМИ пишут, что компания позиционирует себя "мировым лидером во всех аспектах" разработки вакцины. Но при этом не предоставила никаких подтвержденных результатов клинических испытаний.

В Китае почти миллион человек привили экспериментальными вакцинами против коронавируса компании Sinopharm, передает zakon.kz со ссылкой на central.asia-news.

Отмечается при этом, что подтверждения клинической эффективности вакцины еще нет.

Клинические испытания вакцины этой фирмы осуществляются за рубежом, в таких странах, как Аргентина, Бахрейн, Марокко, Перу и ОАЭ.

Сейчас уже почти миллион человек получили вакцину для экстренного применения, — сообщил представитель Sinopharm, добавив позже, что не было получено ни одного сообщения о серьезных побочных эффектах, лишь у некоторых наблюдались легкие симптомы.

СМИ пишут, что компания позиционирует себя "мировым лидером во всех аспектах" разработки вакцины. Но при этом не предоставила никаких подтвержденных результатов клинических испытаний.

В Sinopharm рассказали, что вакцину получили "строительный персонал, дипломаты и иностранные студенты", которые якобы после вакцинации посетили более 150 стран и не заразились.

По данным central.asia-news, в Китае в рамках гонки за первенство в разработке эффективной вакцины от КВИ население заставляют делать прививку. Причем многие из вакцинированных не считаются официальными участниками клинических испытаний.

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