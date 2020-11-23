Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус

Пациентам нельзя пить, курить, чистить зубы и сморкаться перед забором биоматериалов.

Перед сдачей тестов на коронавирус пациентам лучше не курить, не сморкаться, не пить, а лаборатории — правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру, сообщает zakon.kz.

Об этом РБК рассказали опрошенные врачи-вирусологи.

Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной, — рассказала терапевт, главврач клиники Татьяна Романенко.

По ее словам, то же касается и мазка из зева. Перед тестом пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором. На результат теста влияет и время его проведения. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей, добавила врач.

К ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента, отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете, — сказала она.

По ее словам, ложноотрицательные тесты ставят под сомнение существующую статистику заболеваемости. Она отметила, что тесты, которые используются сегодня, имеют международные сертификаты, эффективны и проверены на принципах доказательной медицины.

Получается, у трети неправильный забор идет? Тогда тоже дефект получается медицинских работников, которые берут эти анализы, — сказала она.

На результатах тестов может сказаться и качество подготовки самих проб, добавил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, возможность получения 30% тестов с ложноотрицательным результатом — "безобразно высокий результат".

Аграновский отметил, что вирусная РНК — хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов, а для правильного теста РНК должна быть целой.

Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей, — сказал вирусолог.

Он пояснил, что загрязнения могут попасть, например, с грязного наконечника дозатора.

Среди ошибок при взятии анализов может быть, например, забор биоматериала только из ротоглотки или только из носа, а также ошибки непосредственно в процессе, например, нарушение стерильности. Также в лабораториях предупредили, что риск ложноотрицательного результата выше при использовании наборы для самостоятельного забора биоматериала.

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