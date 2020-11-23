В правительстве прокомментировали "поддельные справки" украинских чиновников

Справки оказались просроченными.

В пресс-службе премьер-министра РК рассказали об инциденте со справками о ПРЦ-тестировании из-за которого была отменена встреча Аскара Мамина с украинскими министрами, передает zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что справки были не поддельные, а просроченные.

Казахстанская сторона выразила готовность в организации встречи главы Правительства РК Аскара Мамина и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Однако, в связи с просроченностью (более пяти дней) ПЦР-справок членов украинской делегации встреча премьер-министра РК Аскара Мамина с Владиславом Криклием не состоялась. В условиях пандемии коронавирусной инфекции, в целях обеспечения безопасности участников встречи необходимо соблюдение ряда санитарных правил и условий, в том числе наличие справки об обследовании на COVID-19 методом ПЦР, - рассказали в пресс-службе премьера.

В рамках визита в Казахстан Криклия 12 ноября был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между МИИР РК и министерством инфраструктуры Украины. С украинской делегацией также встретился заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

Ранее СМИ сообщили, что украинские чиновники прибыли в Нур-Султан с поддельными справками о прохождении ПЦР-тестирования, якобы этот факт был установлен службой безопасности главы Правительства РК.

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