Взрыв в столичном кафе. Хронология событий

Причина произошедшего устанавливается.

В пресс-службе МЧС РК предоставили дополнительную информацию по взрыву газового баллона в столичном кафе, сообщает zakon.kz.

21 ноября текущего года в 12.25 часов на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС г. Нур-Султан поступило сообщение о том, что в результате взрыва газового баллона произошло обрушение с последующим возгоранием частного дома по адресу мкр. Шубары ул. Е. Тайбекова, д.86.

По прибытию к месту вызова пожарных расчетов уже в 12.32 часов установлено, что в кафе "Halalbrothers" в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение стены и кровли, пристройки и котельной пристроенных к 2-х этажному коттеджу, а также горела кровля пристройки и котельной на площади 20 м2. Общая площадь обрушения составила 100 м2 (общая площадь строения 600 м2). В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении.

Столичными спасателями вынесено 35 газовых баллонов, в ходе разбора спасена девушка, 1998 г.р., которая в результате получила закрытую черепно-мозговую травму. К сожалению, в результате обрушения погибла женщина, 1968 г.р. работавшая посудомойщицей в данном кафе.

Бригадами скорой медицинской помощи в лечебные учреждения доставлено 34 человека, из них 11человек после осмотра отпущены домой и 23 человека госпитализированы. Все пострадавшие являются работниками кафе: повара, рабочие, курьеры. Также пострадало 3 автомобиля марки: "Volkswagen Polo" (ВАЗ) Lada Priora" и (ВАЗ) LadaGranta".

Пожар ликвидирован в 12:58 часов. Аварийно-спасательные работы закончены в 16:59 часов. Причина устанавливается.

На месте происшествия работали силы и средства ДЧС г. Нур-Султан, Центра медицины катастроф в количестве 56 сотрудников и 14 единиц техники.

Акиматом города и Департаментом по ЧС были отправлены автобус и КУНГ-машина для обогрева граждан.

На месте происшествия работала горячая линия по телефону 24-51-71, 24-51-47 для оказания психологической и информационной поддержки, куда поступило 11 звонков.

В общей сложности в ликвидации ЧС были задействованы 172 сотрудника и 56 единиц техники ДЧС г. Нур-Султан, Центра медицины катастроф, Департамента полиции, бригады скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов.

Напомним, днем 21 ноября в одном из кафе Нур-Султана взорвался газовый баллон. Одна из раненых скончалась от полученных травм на месте.

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