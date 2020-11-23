Кыргызстан предлагают переименовать в КНР

Такое предложение прозвучало на заседании Конституционного совещания.

Кыргызстан предлагают переименовать в "Кыргыз Эл Республикасы" (Кыргызская Народная Республика) или в "Республику Кыргыз", передает zakon.kz.

Сегодня, 23 ноября, в Бишкеке прошло заседание Конституционного совещания. Sputnik Кыргызстан пишет, что там предложили переименовать Кыргызстан.

В других странах названия даются посредством имен существительных. В названии нашей страны на русском языке использовано местоимение (прилагательное. — ред). Если переводить, получается, что это "республика кыргызов". Надо на русском правильно писать "Республика Кыргыз", в этом случае другие национальности не будут недовольны. Когда говорится "Кыргызская Республика", могут подумать, что это страна кыргызов. Из названия "Республика Кыргыз" можно понять, что это страна, консолидирующая все национальности, — заявил бывший министр юстиции Марат Кайыпов.

Глава общества "Кыргыз жолу" Кадыр Кошалиев предложил название "Кыргыз Эл Республикасы" (Кыргызская Народная Республика).

Поскольку у нас вводится народная власть, в названии страны должен быть указан народ, как в Китае (Китайская Народная Республика), — сказал Кошалиев.

Напомним, в Кыргызстане 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали принятие нового проекта Конституции и закона о проведении референдума. Его предлагается провести 10 января.

20 ноября для обсуждения проекта Конституции было образовано Конституционное совещание. В него вошли 89 человек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!