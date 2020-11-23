Дыры в асфальте на дорогах Алматы: Кто виноват и что делать

Проблем накопилось немало.

А ты идешь себе такая загадочная по центру Алматы и внезапно… падаешь в дыру в асфальте. Это не фантазия, а реальная история из жизни одной красивой, молодой алматинки. Дело было на пересечении улиц Толе би - Сейфулина, если кому интересно. И не надо обвинять смартфоны и прочие гаджеты: пробоина в асфальте реально может поджидать каждого из нас. Почему в Алматы такой некачественный асфальт, и когда мы будем ходить, не боясь неприятных сюрпризов, выяснял корреспондент zakon.kz.

По итогам года доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии в Алматы, будет доведена до 80%. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев. В 2020 году средним ремонтом охвачено 283 улицы протяженностью 200 км, в том числе 177 улиц в отдаленных микрорайонах. На сегодняшний день отремонтировано 265 улиц, ведутся работы на 18 улицах протяженностью 18 км.

Но так ли все хорошо? Действительно ли подрядчики качественно выполняют ремонт дорог?

В алматинском филиале РГП "Национальный центр качества дорожных активов" сообщили, что только в 2020 году был произведен 541 выезд для экспертизы качества работ и материалов по обустройству асфальтовых дорог в мегаполисе согласно Плана-графика, утвержденного с заказчиком. Выявлено 270 нарушений из них грубые- 52, значительные- 19, не значительные- 76. Также были выявлены 364 пробы, несоответствующие нормам.

К нашему сожалению, мы сталкиваемся с тем, что в Алматы часто случаются ситуации, когда на колодцах отсутствуют крышки и большая вероятность, что человек в темное время суток в не освещенном и не огражденном месте может упасть в колодец. Также встречаются просадки после проведения подземных коммуникаций, где не производят послойное и тщательное уплотнение, что является грубым нарушением, - сказал инженер по материалам Филиала РГП "Национальный Центр Качества Дорожных Активов" по Алматы Ескендир Садыгулов.

Компании, которым как раз выпадает шанс постелить асфальт, вечно оправдываются. Например, они любят перекладывать ответственность с себя на автолюбителей.

Ямы на дорогах появляются, поскольку капающее из остановившихся машин дизельное топливо разъедает асфальт. Машина останавливается, солярка течет, разъедает битум и получается яма, - говорил представитель одного из подрядчиков ТОО "Жол" Роман Кадаков.

Филиал РГП "Национальный Центр Качества Дорожных Активов" по Алматы отвергает такие оправдания нерадивых подрядчиков.

Асфальтобетон имеет содержания битума, как мы знаем дизельное топливо или бензин имеет свойство разъедать битум и для того чтобы разъедать асфальтобетон необходимо большое количество данного топлива, одним словом это не может влиять на качество асфальтобетонного покрытия, - сообщил правду Ескендир Садыгулов.

Еще одна вечная проблема Алматы – колея, которая образуется на выделенных полосах для общественного транспорта. Ерлан Аукенов, в 2019 году занимавший должность заместителя акима Алматы, говорил о том, что колея образуется из-за того, что автобус едет по колее, продавливает нижний слой асфальта, который был в 70-80-х годах был построен. По его словам, средний ремонт это исправить не может, не изменит, соответственно, появляются новые проблемы. Тогда он пообещал решить проблему, что-то даже заново заасфальтировали, но проблема по-прежнему не решена.

При высокой летней температуре, постоянно перегруженные общественные транспортные средства, при остановке и торможения на автобусных остановках и стоп линиях, создают нагрузку на покрытие на проезжей части. Таким образом, появляются дефекты в виде колеи и сдвигов. В Казахстане климат отличается от европейского зонами и методиками, - сообщил Ескендир Садыгулов.

Руководители асфальтобетонных заводов утверждают, что основные причины образования ям на автодорогах в большинстве случаев - это качество асфальтобетона, оставшиеся 30-40 % - это работа по его укладке. Что сюда входит? Соблюдение температурного режима – это очень важный показатель. Если асфальт остыл, его уложили, но его укатать уже невозможно до ГОСТовского уплотнения. Поэтому весной и осенью при заполнении пор водой и последующем ее замерзании, покрытие начинает разрушаться, что естественно. Это практически заведомо брак.

По данным Филиала РГП "Национальный Центр Качества Дорожных Активов" по Алматы, чаще всего на улицах Алматы укладывают мелкозернистый асфальтобетон тип-Б марка-I и Щебеночно-мастичный асфальтобетон – 20 (ЩМА-20). Сами по себе они надежные, но вот нарушения технологии подрядчиками, либо выбор варианта ремонта может в итоге оказать решающее воздействие на качество асфальта.

Отличия среднего и капитального ремонта тем, что в среднем ремонте производят восстановление асфальтобетонного слоя покрытия и эксплуатационных характеристик, также могут быть проведены работы по восстановлению обочин, бордюров и пр. Капитальный ремонт производят для увеличения прочностных и эксплуатационных характеристик ремонтируемых объектов и обеспечивающими повышение технических нормативов дорог, увеличение прочности дорожных одежд и сооружений в пределах норм, соответствующих технической категории, установленной для данной дороги, - сообщил Ескендир Садыгулов.

Акимат Алматы обещает, что ближайшие две недели дорожные рабочие должны завершить запланированный на этот год объем работ. Как и в прошлом году основной объем работ производится в Новом Алматы. Жители бывших сел, ставших городскими микрорайонами, не раз поднимали вопросы отсутствия дорог и тротуаров. К решению акимат приступил в прошлом году. Но какие бы красивые дороги не появлялись в Алматы, всем, кто проживает в мегаполисе, пока придется соблюдать осторожность и смотреть под ноги, даже если они совершают прогулку в центре города.

Основными функциями РГП "Национальный центр качества дорожных активов" являются экспертиза качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также управление дорожными активами.

Для реализации этой цели предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Проведение экспертизы качества работ и материалов на автомобильных дорогах общего пользования и улиц населенных пунктов и городов;

- Проведение ведомственной экспертизы на средний ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- Диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог;

- Мониторинг безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах международного и республиканского значения;

- Внедрение новых технологий и сопровождение опытных участков.

Альберт Ахметов

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