Какие страны начнут вакцинацию населения первыми

Почти 2 миллиарда доз вакцин Covid-19 будут отправлены и доставлены в развивающиеся страны.

Власти США, Великобритании и Германии объявили о планах начать вакцинацию в декабре, а Испания заявила, что начнет вводить вакцину жителям страны в январе, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Британия может дать одобрение вакцине Pfizer-BioNTech уже на этой неделе. Британия заказала 40 миллионов доз и рассчитывает получить еще 10 миллионов доз, достаточных для защиты 5 миллионов человек, если регуляторы одобрят ее.

Pfizer и BioNTech могли бы получить разрешение США и Европы в следующем месяце после того, как окончательные результаты испытаний показали 95% эффективность и отсутствие серьезных побочных эффектов. Moderna на прошлой неделе опубликовала предварительные данные по своей вакцине, показывающей эффективность 94,5%.

Результаты применения этих двух вакцин, разработанных с использованием новой технологии мессенджерной РНК (мРНК), вселили надежду на ослабление пандемии, унесшей жизни более 1,3 миллиона человек.

В США глава американской программы вакцинации Монсеф Слауи заявил, что первые американцы могут получить ее уже 11 декабря.

Германия также может начать вводить прививки от коронавируса уже в следующем месяце, заявил в воскресенье министр здравоохранения страны Йенс Спан. Он сказал, что Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.

Есть основания для оптимизма, что в этом году в Европе будет одобрена вакцина, - сказал Спан.

Германия обеспечила более 300 миллионов доз вакцин через Европейскую комиссию, двусторонние контракты и опционы.

Испания начнет комплексную программу вакцинации в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев, заявил в воскресенье премьер-министр Педро Санчес.

Кампания начнется в январе. Мы планируем запустить 13 000 пунктов вакцинации. Значительная часть населения может быть вакцинирована в первом квартале 2021 года, - сказал Санчес.

Между тем, почти 2 миллиарда доз вакцин Covid-19 будут отправлены и доставлены в развивающиеся страны в следующем году в рамках "крупной операции", заявило в понедельник детское агентство ООН ЮНИСЕФ. Ранее мировые лидеры поклялись обеспечить справедливое распределение вакцин на саммите G20.

В ЮНИСЕФ заявили о сотрудничестве с более чем 350 авиакомпаниями и грузовыми компаниями для доставки вакцин в бедные страны, такие как Бурунди, Афганистан и Йемен, в рамках программы Covax - глобального плана распределения вакцин совместно с ВОЗ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!