Взрыв в кафе Нур-Султана: родственники погибшей получат 1 млн тенге

Также будет оказана помощь в транспортировке тела в Кызылорду.

Как помогут родственникам погибшей при взрыве кафе в Нур-Султане, рассказал заместитель акима Есильского района Дарменияр Кыдырбекулы, передает корреспондент zakon.kz.

Родственникам погибшей будет оказана материальная помощь в размере 1 млн тенге. Также будет оказана помощь в авиатранспортировке умершей в город Кызылорду. Кроме того, акимат окажет содействие в получении необходимой документации, - сообщили в акимате.

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Напомним, днем 21 ноября в одном из кафе Нур-Султана взорвался газовый баллон. Одна из раненых скончалась от полученных травм на месте. Еще 23 человека попали в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Расследованием ЧП занимается специальная комиссия. Аким столицы поручил ДЧС и полиции проверить на соблюдение правил пожарной безопасности другие объекты общепита в городе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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