В области намерены вернуть блокпосты.

С 23 ноября Акмолинская область вошла в красную зону по распространению коронавируса. Карантинные меры в регионе планируется ужесточать, сообщает zakon.kz.

Об этом Sputnik Казахстан рассказала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 61 случай заболевания. 37 из них – с симптомами, 24 – без. Львиная доля приходится на Кокшетау (28 заболевших) и Степногорск (12), - проинформировала Мусина.

Рост числа выявленных больных главный санитарный врач объясняет увеличением числа самообращений жителей.

Также мы увеличили объем тестирования - (поэтому) идет рост выявляемых. Сейчас все больные с признаками ОРВИ и гриппом стопроцентно обследуются на коронавирус. Увеличились и объемы профилактического тестирования среди контактных, это дает высокий процент положительных результатов, - пояснила Мусина.

Если на прошлой неделе было выявлено 296 случаев заболевания, то на этой – 344. Это в 1,3 раза больше.

Высокие темпы заболеваемости отчасти объясняются и активным передвижением населения из соседней Северо-Казахстанской области. И, вполне возможно, придется вернуть блокпосты.

СКО раньше нас вошла в красную зону. В Кокшетау регулярно приезжают жители соседних Айыртауского и Тайыншынского районов. Им легче к нам приехать на рынок, чем в Петропавловск. Ну, и акмолинцы выезжают. Если мы ограничили въезд жителей других областей контролем ПЦР-тестов, и санитарные посты каждый день возвращают из-за их отсутствия около трехсот машин, то наши продолжают ездить. Поэтому на заседании РОШ (регионального оперативного штаба – Sputnik) будем рассматривать вопрос об ограничении передвижения, - сообщила Айнагуль Мусина.

При вхождении региона в красную зону межведомственная комиссия рекомендует определенные мероприятия. Между тем, как отметила главный санитарный врач, 60% из них в Акмолинской области уже введены.

Таким образом, в области начали разрабатывать новое постановление об ужесточении карантинных мер. В силу новый документ вступит, скорее всего, к выходным.

Мы должны объявить за три дня, чтобы бизнес мог скоординировать свою работу, - пояснила Мусина.

Отметим, с марта в Акмолинской области зарегистрировано 4 624 случаев заболевания КВИ, а с начала второй волны пандемии – с 1 октября - 1 137. Львиная доля заразившихся опасным вирусом приходится на Кокшетау, Степногорск и Бурабайский район.

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