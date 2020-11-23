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Задержание в столичном салоне боди-массажа попало на видео

Задержаны семь девушек.

Фото : Politic.kz23 ноября 2020, 18:39

В субботу ночью около полуночи полицейские Нур-Султана проводили рейд по выявлению нарушителей карантинного режима, сообщает zakon.kz.

В микрорайоне Чубары был выявлен СПА-салон. В нем находились семь девушек, предоставлявших услуги боди-массажа посетителям, нарушая санитарно-противоэпидемические нормы.

Все девушки были доставлены в УП района "Есиль" и привлечены к административной ответственности по статьям 437, 492 ч.1 и 449 ч.1 КРКобАП.

Собранный материал в отношении владельца заведения направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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