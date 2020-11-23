Горячие новости
Читайте также

Токаев подписал новый закон

Протоколом предусмотрено, что договаривающиеся государства расширяют функции Евразийской патентной организации в области охраны объектов промышленной собственности.

Фото : Акорда23 ноября 2020, 19:01

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Проект закона обсудили 3 ноября в Сенате на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Протоколом предусмотрено, что договаривающиеся государства (Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Россия, Туркменистан) расширяют функции Евразийской патентной организации в области охраны объектов промышленной собственности, предусмотренные Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты