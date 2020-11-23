Токаев подписал новый закон

Протоколом предусмотрено, что договаривающиеся государства расширяют функции Евразийской патентной организации в области охраны объектов промышленной собственности.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Проект закона обсудили 3 ноября в Сенате на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Протоколом предусмотрено, что договаривающиеся государства (Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Россия, Туркменистан) расширяют функции Евразийской патентной организации в области охраны объектов промышленной собственности, предусмотренные Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.

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