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Мамин поручил снизить цены на лекарства

Это нужно сделать в недельный срок.

Фото : 24tv.ua23 ноября 2020, 19:48

Аскар Мамин поручил изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты, сообщает zakon.kz.

На это премьер-министр выделил неделю.

Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств, - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

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По последним данным, в "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области.

В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и Нур-Султан.


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