Мамин поручил снизить цены на лекарства

Это нужно сделать в недельный срок.

Фото : 24tv.ua

Аскар Мамин поручил изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты, сообщает zakon.kz. На это премьер-министр выделил неделю. Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств, - говорится в сообщении на сайте премьер-министра. Читайте также: Мамин дал ряд поручений по ситуации с COVID-19 По последним данным, в "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области. В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и Нур-Султан.

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