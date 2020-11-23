Мамин поручил снизить цены на лекарства
Это нужно сделать в недельный срок.
Фото : 24tv.ua23 ноября 2020, 19:48
Аскар Мамин поручил изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты, сообщает zakon.kz.
На это премьер-министр выделил неделю.
Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств, - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
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По последним данным, в "красной зоне" находятся 5 регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области.
В "желтой зоне" 2 региона: Западно-Казахстанская область и Нур-Султан.
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