Вырубку деревьев перед Sulpak в Алматы признали нарушением

Для установления нанесенного ущерба по снесенным деревьям Управление зеленой экономики направит запрос в Иле-Алатауский национальный природный парк, по ответам которого будет произведена квалификация данного нарушения.

Резонансный случай с вырубкой деревьев на улице Толе би в Алматы наделал много шума среди горожан. В акимате отреагировали на произошедшее, сообщает zakon.kz.

23 ноября специалисты Управления зеленой экономики Алматы, природоохранной полиции УП Алмалинского района и отдела охраны окружающей среды и экологии выехали по адресу: улица Толе би, 187 для выяснения обстоятельств вырубки деревьев.

Установлено, что были снесены 13 деревьев (9 дубов и 4 вяза). Выяснилось, что подрядчики Sulpak - ИП "Сакура" и ИП "Бурибекова" - проводят работы по благоустройству возле здания по улице Толе би, 187.

Между ТОО "Arena S" (Sulpak), собственниками здания и двумя ИП - "Сакура" и "Бурибекова" заключены договора подряда по благоустройству, демонтажу водоотводного лотка, тротуарной плитки, срезки плодородного слоя и т.д.

Для установления нанесенного ущерба по снесенным деревьям Управление зеленой экономики направит запрос в Иле-Алатауский национальный природный парк, по ответам которого будет произведена квалификация данного нарушения.

Дополнительно сообщаем, что в отношении директора Чертихина А., ИП "Сакура", полиция составила административный протокол по статье 437 ч.1 КоАП РК "Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время". Штраф - 20 МРП, 55 560 тенге. За несвоевременную уборку прилегающей территории в отношении ИП "Бурибекова" составлен административный протокол по статье 505 ч.1 КоАП РК, в размере 30 МРП, на сумму 83 340 тенге, - говорится в сообщении.

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