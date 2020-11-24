О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав
За прошедшие сутки зарегистрированы 678 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 678 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 126 860 случаев, из них:
в городе Алматы - 15682(+46),
в городе Нур-Султан - 15635(+25),
в ВКО - 15417 (+154),
в Атырауской области - 11549(+11),
в Карагандинской области - 10972(+15),
в ЗКО - 7805(+33),
в СКО - 5724(+105),
в Павлодарской области - 5688(+108),
в Алматинской области - 5553(+20),
в городе Шымкент - 5331(+1),
в Костанайской области - 4846(+70),
в Акмолинской области - 4692(+68),
в Жамбылской области - 4338(+14),
в Туркестанской области - 3461(+0),
в Актюбинской области - 3456(+8),
в Мангистауской области - 3426(+0),
в Кызылординской области - 3285(+0).
В Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Алматы - 97,
в Акмолинской области - 75,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 111,
в Жамбылской области - 31,
в ЗКО - 64,
в Карагандинской области - 15,
в Костанайской области - 116,
в Кызылординской области - 15,
в Павлодарской области - 55,
в СКО - 258.
Всего в стране выздоровели – 113 646 человек от COVID-19.
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