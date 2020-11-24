О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

За прошедшие сутки зарегистрированы 678 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 678 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 126 860 случаев, из них:

в городе Алматы - 15682(+46),

в городе Нур-Султан - 15635(+25),

в ВКО - 15417 (+154),

в Атырауской области - 11549(+11),

в Карагандинской области - 10972(+15),

в ЗКО - 7805(+33),

в СКО - 5724(+105),

в Павлодарской области - 5688(+108),

в Алматинской области - 5553(+20),

в городе Шымкент - 5331(+1),

в Костанайской области - 4846(+70),

в Акмолинской области - 4692(+68),

в Жамбылской области - 4338(+14),

в Туркестанской области - 3461(+0),

в Актюбинской области - 3456(+8),

в Мангистауской области - 3426(+0),

в Кызылординской области - 3285(+0).

В Казахстане 840 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Алматы - 97,

в Акмолинской области - 75,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 111,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 64,

в Карагандинской области - 15,

в Костанайской области - 116,

в Кызылординской области - 15,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 258.

Всего в стране выздоровели – 113 646 человек от COVID-19.

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