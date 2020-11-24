Специалист рассказал, что следует ежемесячно удалять из смартфона

Также нужно чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных.

Ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память смартфона, поэтому ежемесячно от них следует избавляться, сообщает zakon.kz.

Не помешает и проверка информации в облаке, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По его словам, с учетом широкого разнообразия целей, с которыми используются смартфоны, большинство людей устанавливают сто и более приложений, из которых постоянно используют не более десяти.

Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются — а это увеличивает интернет-трафик, — отметил специалист.

Если вы хотите, чтобы смартфон работал быстрее, следует отключить push-уведомления у тех приложений, которыми вы не пользуетесь, а также помнить про те, что работают в фоновом режиме.

Чистить информацию в облаке нужно, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, хранение сверх минимального объема потребует доплат. Если вы очистите память, то платить не придется, либо сумма снизится.

Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона – в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера, — резюмировал Кусков.

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