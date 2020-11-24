В Атырау прошел республиканский айтыс акынов, посвященный Абаю

Решением жюри Гран-при (1 500 000 тенге) завоевал Рауан Кайдаров из Нур-Султана.

В Атырау состоялся республиканский айтыс акынов под названием "Қалың елім, қазағым...", посвященный 175- летию Абая Кунанбаева, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, двухдневное состязание акынов, прошедшее без зрителей с соблюдением мер безопасности, будет транслироваться на местных и республиканских телеканалах.

На мероприятии, организованном при поддержке акимата Атырауской области, участвовало 24 акына со всех уголков страны.

В состав жюри, возглавляемого народным артистом Казахстана и СССР, обладателем ордена "Қазақстанның Еңбек ері" Асанали Ашимовым, вошли известные мастера искусств Галым Жайлыбай, Светкали Нуржанов, Алтынбек Коразбаев, Даулеткерей Капулы, Жанарбек Ашимжан, Бауржан Халиолла и Ахметжан Узбеков. По традиции, республиканский айтыс вел известный акын, председатель Международного союза акынов айтыса и жыршы-терме Журсин Ерман.

В последние годы Атырау стал столицей искусства айтыс. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мероприятие, организованное при поддержке акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, прошло на высоком уровне, с соблюдением всех мер безопасности. Глава государства сказал, что проводимые мероприятия должны быть не чередой пышных торжеств, а влиять на разум. Считаю, что айтыс был именно таким мероприятием, способствовал возрождению исторического сознания, прославлению имени Абая,- отметил Журсин Ерман.

Решением жюри Гран-при (1 500 000 тенге) завоевал Рауан Кайдаров из Нур-Султана.

Первое место присуждено еще одному столичному акыну Еркебулану Кайназарову. Второе место заняли Рустем Кайыртайулы из Семея и атырауский акын Шалкарбай Избасаров. Третье место поделили Асем Ережекызы из г. Нур-Султан, кызылординец Нурман Мансуров и Алтынкуль Касымбекова из г. Тараз. Победителям и обладателям специальных призов, поощрительных призов были вручены денежные премии. Обладатель Гран-при Рауан Кайдаров тепло поблагодарил атырауцев.

Двухдневный айтыс, посвященный 175-летию великого Абая, впечатлил. Выступление каждого из 24 акынов со всех регионов Казахстана раскрыло их талант, показало их мастерство. Огромное спасибо, населению Атырау, руководству области за прекрасный прием, - сказал он.

Присутствовавший на церемонии награждения аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов сказал, что прославляя великого Абая, мы возвышаем национальный дух, национальные ценности.

И Елбасы, и Глава Государства всегда особо подчеркивают роль Абая-просветителя в духовности казахов. Сегодня Атырау прославляет им великого Абая через наше уникльное искусство айтыса. На протяжении двух дней талантливые акыны состязались в искусстве импровизации, в красноречии. Участники поднимали актуальные вопросы, волнующие общество и страну. Вообще, это свойство настоящих акынов – быть гласом народа, говорить правду в лицо. Каждый из них был талантлив и уникален в прославлении великой личности Абая. Я считаю, что проигравших здесь нет. Каждый акын нашел своего зрителя, - отметил глава региона.

Также он поблагодарил айтыскеров и членов жюри, являющих собой выразителей казахской духовности.

Желаю вам и далее верой и правдой служить казахской словесности, в духе заложенных великим Абаем традиции. Духовное наследие просветителя Абая и ныне оказывает облагораживающее действие на наш народ. И пусть путь великого Абая ведет нас к великим свершениям,- резюмировал аким области Махамбет Досмухамбетов.

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