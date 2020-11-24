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Больше газа стали потреблять казахстанцы

За пять лет потребление газа увеличилось с 12,1 до 16,3 млрд кубометров.

Фото : shutterstok24 ноября 2020, 09:57

Тенденция к увеличению потребления газа отмечается в регионах страны, сообщил на заседании правительства министр энергетики Нурлан Ногаев, передает корреспондент zakon.kz.

В стране наблюдается тенденция к увеличению потребления газа, обусловленная появлением новых потребителей. Так за последние 5 лет потребление газа увеличилось с 12,1 до 16,3 млрд кубометров газа, — сообщил Ногаев.

По его словам, за 10 месяцев текущего года объем потребления газа составил 12,4 млрд кубометров или 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Наряду с этим растет и газификация страны. В рамках реализации генеральной схемы газификации страны на 2015-2030 годы ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на газификацию, — сказал министр.

Он добавил, что по состоянию на 1 января 2020 года уровень газификации страны составил 51,47% или 9,5 млн человек получили доступ к голубому топливу.

По итогам текущего года ожидается достичь уровня газификации в 53%. В период с 2015 по 2020 годы прирост газифицированных населенных пунктов составит 286 единиц, прирост населения 2,4 млн человек, — отметил Ногаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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