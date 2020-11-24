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Заводы по сжиганию мусора и его переработки в электроэнергию появятся в городах Казахстана

Благодаря этой технологии к 2025 году доведут уровень переработки бытовых отходов до 30%.

Фото : metalspace.ru24 ноября 2020, 10:04

На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал о реализации пилотных проектов в шести городах Казахстана, направленные на переработку твердых бытовых отходов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мирзагалиева, для системного решения проблемы низкого уровня переработки отходов на законодательном уровне внедряется технология "Waste to energy".

Это технология, при которой сжигается мусор и производится электроэнергия, которая продается в общую электрическую сеть. Буквально недавно главой государства подписан соответствующий законопроект. Пилотные проекты, направленные на переработку твердых бытовых отходов, на первом этапе будут реализованы в шести городах, - сказал министр.

Проекты будут реализованы в Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Таразе и Шымкенте.

На сегодняшний день идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами. В случае успешной реализации пилотных проектов, заводы будут построены и в других городах, - пояснил он.

Глава ведомства добавил, что благодаря этой технологии к 2025 году доведем уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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