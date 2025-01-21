В Казахстане планируют увеличить мощности переработки мусора

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 21 января 2025 года на заседании правительства озвучил, что рассмотрены проекты на сумму 307 млрд тенге, которые направлены на сортировку и переработку твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказал, что разработан дополнительный пул проектов, чтобы увеличить мощности по сортировке и переработке ТБО.

"В результате на сегодня министерством рассмотрены представленные акиматами 65 проектов на общую сумму 307 млрд тенге, из них 41 проект по переработке отходов. На сегодня по пяти проектам АО "Жасыл даму" направили средства на сумму 3,5 млрд тенге, а общая стоимость проектов, включая частные инвестиции, составляет 5 млрд тенге. 11 проектов на сумму 60,9 млрд тенге находятся на II этапе рассмотрения в Фонде развития промышленности (ФРП). ⁠49 проектов на сумму 241,1 млрд тенге отрабатываются инвесторами по замечаниям", – озвучил Нысанбаев.

С его слов, общая мощность проектов по сортировке составляет 2,2 млн тонн в год, а по переработке – 1,1 млн. По его словам, реализация данных проектов позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест и привлечь 54,6 млрд тенге частных инвестиций.

Ранее Ерлан Нысанбаев рассказал, что в 2024 году за непринятие мер по ликвидации стихийных свалок были оштрафованы 164 должностных лица.